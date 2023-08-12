Спорт 12 августа 2023, 01:58 «Урал» победил «Спартак» и стал лидером РПЛ «Урал» победил «Спартак» со счетом 3:2 и вышел в лидеры РПЛ РИА «Новости»

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Екатеринбургский «Урал» в домашней игре победил ФК «Спартак» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги, сообщили в Telegram-канале победителей. Хозяева выиграли со счетом 3:2 и вышли в лидеры РПЛ.

Для «Спартака» это стало первым поражением в новом игровом сезоне.

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Игру посетило более 19 тысяч зрителей. Москвичи прилетели в Екатеринбург без вратаря Александра Селихова, который восстанавливается после травмы, и нападающего Шамара Николсона, тренирующегося по индивидуальной программе.

Игроки «Урала» вышли на поле в специальных футболках, посвященных 300-летию Екатеринбургу. Матч предшествовал фестивальной недели в честь юбилея.

Первое место в турнирной таблице екатеринбуржцы будет занимать минимум до матча «Оренбург» — «Краснодар». «Урал» набрал 10 очков из 12 возможных в четырех матчах чемпионата. «Спартак» занимает второе место с девятью очками.