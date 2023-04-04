Спорт 04 апреля 2023, 20:16 «Урал» обыграл «Спартак» в матче Кубка России «Урал» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу РИА «Новости»

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Московский «Спартак» в гостях уступил «Уралу» в рамках ответного матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 2:1.

Счет открыли хозяева на 32-й минуте. Мяч забил гвинейский полузащитник Ибраима Сиссе — первый за «Урал». В начале второго тайма спартаковцы сравняли счет. Сенегалец Кейта Бальде также забил свой первый гол за красно-белых — на 49-й минуте.

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Решающий мяч в ворота «Спартака» на 72-й минуте отправил Фаниль Сунгатулин.

Первый матч между командами прошел в Москве и завершился ничьей — 1:1.

Благодаря сегодняшней победе «Урал» вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. Теперь екатеринбуржцы сыграют с победителем встречи между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». В первой игре они также сыграли вничью — 2:2. «Спартак» продолжит выступление в соревнованиях в Пути регионов.