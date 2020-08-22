«Урал» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Для команды из Екатеринбурга это первая победа в этом сезоне.

Единственный гол в игре забил Вячеслав Подберезкин на третьей минуте первого тайма. «Краснодар» на 54-й минуте потерял Кайо Панталеана после двух желтых карточек.

Рефери Евгений Турбин зафиксировал нарушение на 23-й минуте встречи и на 54-й, когда краснодарский футболист врезался в Андрея Панюкова, пытаясь забрать у него мяч.

Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал действия арбитра. На своей странице в Twitter он написал, что Турбину «очень сильно хотелось показать две желтых карточки игроку „Краснодара“».

Также матч запомнится забавным падением маскота «Урала». Шмель выпал из мотоцикла с коляской, который проезжал вдоль поля.

По итогам матча «Краснодар» после второго поражения занял четвертую строчку турнирной таблицы с шестью очками. «Урал» расположился на восьмой строчке, имея в копилке пять баллов.