Спорт 24 января 2023, 23:26 Уоррен поделился ожиданиями от боя между Бетербиевым и Ярдом

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Боксерский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал предстоящий титульный поединок между британцем Энтони Ярдом и россиянином Артуром Бетербиевым, который состоится 28 января в Лондоне. Спортивного менеджера процитировал RT.

По словам Уоррена, если Ярду удастся задать тот темп, которого от него ждут, то это может стать решающим фактором. Он подчеркнул, что британцу нужно сделать все правильно против такого проверенного чемпиона, как Бетербиев.

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«Бетербиев — монстр, но Ярд может нокаутировать любого соперника», — добавил промоутер.

В активе Бетербиева 18 побед и ни одного поражения. У Ярда 23 победы при двух проигрышах.