20 июня 2023, 17:26
UOL: нападающий «Зенита» Малком может перейти в «Ювентус»
Туринский клуб «Ювентус» готовит предложение «Зениту» о трансфере 26-летнего бразильского нападающего Малкома. Об этом сообщило издание UOL со ссылкой на свой источник.
В сезоне 2022/23 Малком признан бомбардиром Российской премьер-лиги. Его результат — 23 забитых мяча, написал сайт «Аргументы и факты».
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Бразилец пришел в питерский клуб в 2019 году. Вместе с «Зенитом» он становился четырехкратным чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
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