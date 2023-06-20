Спорт 20 июня 2023, 17:26 UOL: нападающий «Зенита» Малком может перейти в «Ювентус»

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Туринский клуб «Ювентус» готовит предложение «Зениту» о трансфере 26-летнего бразильского нападающего Малкома. Об этом сообщило издание UOL со ссылкой на свой источник.

В сезоне 2022/23 Малком признан бомбардиром Российской премьер-лиги. Его результат — 23 забитых мяча, написал сайт «Аргументы и факты».

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Бразилец пришел в питерский клуб в 2019 году. Вместе с «Зенитом» он становился четырехкратным чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок страны.