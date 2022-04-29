Универсиаду-2023 отменили в Екатеринбурге

Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение перенести Универсиаду-2023 из Екатеринбурга. Об этом сообщили Nation News.

Изначально мероприятие должно было пройти в городе с 8 по 19 августа. При этом других кандидатов на проведение соревнований не было.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предупредил о том, что существуют большие риски отмены XXXII Всемирных студенческих игр. В связи с ситуацией на Украине многие страны начали настаивать на отмене соревнований.