Эксклюзив 09 января 2023, 05:20 «Уникальная возможность открыть новые имена». Тренер «Торпедо» Ларионов — о положении дел в хоккее Тренер «Торпедо» Ларионов: сейчас в хоккее возникла возможность открывать новые таланты Телеканал «360»

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На сегодня у российского хоккея есть уникальная возможность поэкспериментировать, дать возможность открыть новые имена, считает советский и российский хоккеист, тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Об этом он рассказал в в программе «Тет-а-тет с Марусей» в интервью Марусе Михейчик.

«В целом, мое понимание сегодняшних дел в хоккее, в связи с тем, что нас везде отстранили, это дает уникальные возможности поэкспериментировать, открыть новые имена — то, что мы делаем в „Торпедо“», — рассказал Ларионов.

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Он отметил, что очень рад тому, что появляются новые имена, которые ранее не были известны широкому болельщику. Этот процесс позволяет хоккеистам расти, развиваться, получать удовольствие от игры и становиться мастерами.

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Сам Ларионов предпочитает работать «пряником», а не «кнутом», потому что так до игроков намного проще донести информацию о том, для чего и для кого они играют.