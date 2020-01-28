Умяров развеял слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к своей кандидатуре
Хавбек столичного «Спартака» и молодежной сборной страны Наиль Умяров обсудил с изданием «Бизнес Online» слухи о том, что к нему проявляет интерес британский клуб «Манчестер Юнайтед».
«Мало ли всяких вбросов?» — задался вопросом Умяров, опровергнув тем самым слухи, что его фамилия фигурирует в селекционных списках «красных дьяволов».
«Газета.ru» напомнила, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний футболист отыграл за спартаковцев десять матчей и получил четыре «горчичника». После 19 туров в активе «красно-белых» 22 очка.