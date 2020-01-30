Умерла заслуженный мастер спорта по стендовой стрельбе Ирина Ларичева

По данным издания, спортсменка умерла накануне после продолжительной болезни. Она неоднократно выигрывала чемпионаты СССР и России, становилась призером и победителем чемпионатов мира и Европы, принимала участие в пекинской Олимпиаде 2008. Стрелковый союз России принес соболезнования родным и близким Ларичевой.