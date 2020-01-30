Умерла заслуженный мастер спорта по стендовой стрельбе Ирина Ларичева
На 56-м году из жизни ушла чемпионка СССР, Европы и мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу Стрелкового союза России.
По данным издания, спортсменка умерла накануне после продолжительной болезни. Она неоднократно выигрывала чемпионаты СССР и России, становилась призером и победителем чемпионатов мира и Европы, принимала участие в пекинской Олимпиаде 2008. Стрелковый союз России принес соболезнования родным и близким Ларичевой.