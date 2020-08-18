Умерла трехкратная чемпионка России по футболу Разия Нуркенова

Трехкратная чемпионка РФ по футболу, мастер спорта Разия Нуркенова умерла в возрасте 52 лет, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

«На 53-м году ушла из жизни известная футболистка и тренер, мастер спорта Разия Нуркенова», — рассказали представители РФС.

Спортсменка была игроком национальной сборной России. Обладательница кубка страны по футболу. Она играла за самарскую команду ЦСК ВВС. Когда карьера завершилась, Нуркенова начала работать тренером в школе клуба, пишет ИА RNS.

В 2009–2010 годах она занимала должность главного тренера профессиональной команды. А в 2007–2013 годах входила в состав тренерского штаба юниорской сборной РФ U17. Два года назад Нуркенова возглавила женскую сборную Казахстана по футболу.