Умерла олимпийская чемпионка Вера Лантратова

Советская волейболистка, чемпионка Олимпийских игр 1968 года в Мехико Вера Лантратова скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола.

«Всероссийская федерация волейбола выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Степановны», — сказано на сайте федерации.

Что стало причиной смерти, не уточняется.

Вера Лантратова родилась в Баку 11 мая 1947 года. Выступала за местную команду «Нефтяник». В ее составе дважды (в 1966 и 1972 годах) завоевала бронзу чемпионата СССР. В 1966 году также стала чемпионкой Европы среди молодежных команд.

С 1967 по 1970 годы выступала за сборную Советского Союза. В составе сборной выиграла чемпионат Европы 1967 года, олимпийское золото и чемпионат мира 1970 года.

Окончив спортивную карьеру, Лантратова работала инженером, заведовала кафедрой в Бакинской высшей партийной школе. После переезда в Ленинград преподавала физкультуру в школе.