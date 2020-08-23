Умерла олимпийская чемпионка Валентина Прудскова

Олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Прудскова скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщили в Федерации фехтования России.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 82-м году ушла из жизни известная советская фехтовальщица на рапирах, олимпийская чемпионка 1960 года Валентина Александровна Прудскова», — сказано в сообщении на сайте организации.

Федерация фехтования выразила искренние соболезнования родным и близким спортсменки. О времени и месте прощания с погибшей пообещали сообщить позже.

Валентина Прудскова родилась 27 декабря 1938 года в Саратовской области. Окончила политехнический институт, освоив специальность «металлорежущие станки и инструменты». После этого будущая чемпионка работала на Саратовском станкостроительном заводе. Там она выполняла обязанности инженера-конструктора. В 1969 году Прудскова стала тренером в детско-юношеской спортивной школе фехтования, где и трудилась последующие годы.

За время своей профессиональной карьеры Прудскова успела взять золото Олимпиады 1960 года. Кроме того, она стала серебряным призером Игр-1964 в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Также Прудскова трижды выигрывала Чемпионат мира и заняла второе место мирового первенства в команде.