На 92-м году жизни умерла олимпийская чемпионка 1964 года и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Алевтина Колчина. Об смерти спортсменки сообщила эстонская газета Postimees.

Колчина, по данным издания, ушла из жизни 1 марта.

Советская лыжница Алевтина Колчина за свою спортивную карьеру добилась больших высот и множества наград. Она стала олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой СССР. Колчина также заслуженный мастер спорта СССР (1958).

Мужем знаменитой советской лыжницы был олимпийский призер по лыжным гонкам Павел Колчин. Сын спортсменов Федор пошел по стопам родителей, на Олимпийских играх 1980 он года выступал в лыжном двоеборье. На соревнованиях он занял 15-е место.

На этой неделе стало известно о смерти актера Сергея Дьячкова. Ему было 50 лет. Дьячков получил широкую известность благодаря озвучке таких звезд, как Джеки Чан и Джонни Депп. Его голосом говорит Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря: На краю света», а также герои Деппа в фильмах «Убийство в Восточном экспрессе», «Город Лжи» и «На краю света».