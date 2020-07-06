Умерла мать главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко

Московский футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования своему главному тренеру Виктору Ганчаренко в связи со смертью матери. Слова скорби и поддержки белорусскому наставнику клуб опубликовал на официальной странице в Twitter.

Свои соболезнования главному тренеру и его семье выразили руководство, игроки и другие наставники команды.

Ранее стало известно, что после встречи ЦСКА с «Зенитом», которая закончилась со счетом 4:0 в пользу петербуржцев, Ганчаренко почувствовал себя плохо. Он не явился на послематчевую конференцию. К следующей встрече с «Динамо» игроков готовил тренер Сергей Овчинников.

О возвращении Ганчаренко стало известно только 28 июня. В клубе заявили, что он провел первую восстановительную тренировку на базе в Ватутинках.

Виктор Ганчаренко занимает пост главного тренера ЦСКА с декабря 2016 года. Срок действия контракта истекает 30 июня 2021 года.