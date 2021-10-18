Умерла байдарочница Нина Грузинцева

На 88-м году из жизни ушла советская спортсменка, байдарочница Нина Грузинцева. Об этом написали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и молодежной политики Новгородской области.

По данным издания, Грузинцева умерла накануне в Великом Новгороде. В ведомстве отметили, что информацию о месте и времени прощания со спортсменкой сообщат дополнительно. Уточняется, что Грузинцева занимала первое место на чемпионатах СССР 19 раз, а также становилась победительницей чемпионата мира и Европы.