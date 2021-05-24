Умер знаменитый тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили

Красноярский тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщило издание «ТВК Красноярск» со ссылкой на Краевую больницу.

«Дмитрий Миндиашвили — знаменитый тренер Красноярска, заслуженный работник физической культуры семи республик, почетный житель краевого центра и других городов. Он работал руководителем Красноярской школы вольной борьбы и был наставником двух красноярских олимпийских чемпионов — Ивана Ярыгина и Бувайсара Сайтиева», — говорится в сообщении.

Миндиашвили родился в Тбилиси в 1933 году. Он начал работать тренером на добровольных началах в конце 1950-х годов. Заслуженный тренер СССР, РСФСР и Республики Грузия трудился на посту советника губернатора Красноярского края по физической культуре и спорту. Миндиашвили был президентом Красноярской краевой федерации вольной борьбы.

В прошлом году он был удостоен звания «Герой Труда Российской Федерации». В качестве тренера Миндиашвили участвовал в летних Олимпийских играх с 1972 года по 2008 год.