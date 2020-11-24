Умер заслуженный тренер СССР по биатлону Ткаченко
Скончался Михаил Ткаченко, заслуженный тренер СССР по биатлону. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на официальный сайт Союза биатлонистов России.
Уточняется, что на момент смерти ему только исполнилось 67 лет. Ткаченко болел с 2014 года, но до последнего выполнял тренерские обязанности.
Работать на этой должности он начал примерно в 20 лет. Ткаченко вырастил таких спортсменов, как Иван Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарев, Анна Кунаева.