Умер заслуженный тренер СССР по биатлону Ткаченко

Уточняется, что на момент смерти ему только исполнилось 67 лет. Ткаченко болел с 2014 года, но до последнего выполнял тренерские обязанности.

Работать на этой должности он начал примерно в 20 лет. Ткаченко вырастил таких спортсменов, как Иван Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарев, Анна Кунаева.