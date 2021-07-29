В Санкт-Петербурге умер заслуженный тренер СССР и России Алексей Андреев. Ему было 64 года, написала газета «Петербургский дневник».

О смерти Андреева сообщили в Спортивной федерации легкой атлетики Петербурга. Среди воспитанников тренера были известные спортсмены — например, олимпийская чемпионка в толкании ядра Светлана Кривелева и бронзовая медалистка Ирина Худорожкина. За заслуги в подготовке спортсменов Андреев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и высшим орденом ВФСО «Динамо» «За развитие физической культуры и спорта».