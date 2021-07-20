Умер заслуженный тренер России по плаванию Владимир Захаров

Скончался заслуженный тренер России по плаванию Владимир Захаров. Ему было 75 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт Всероссийской федерации плавания (ВФП).

«Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича», — говорится в сообщении. Причина его смерти пока не известна. Захаров тренировал многих известный пловцов, в числе которых олимпийская чемпионка Лариса Ильченко, серебряный призер Олимпийских игр Константин Ушков, чемпион мира Евгений Седов.