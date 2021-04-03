Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Загорулько

Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько. Об этом рассказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова, ее слова привело РИА «Новости».

Он скончался в 78 лет.

«Да, по информации, которая пришла, Евгения Петровича действительно не стало. Деталей не знаю, к сожалению. Как я поняла, его не стало в ночи», — сказала Чичерова.

Вспоминая своего тренера, она не смогла сдержать слез, написал Пятый канал.

«Как бы там не складывались обстоятельства, каждому из нас есть за что сказать ему огромное спасибо. Он был бесконечно предан своей профессии и полностью отдавался ей», — отметила чемпионка.

Загорулько госпитализировали в тяжелом состоянии, он болел раком и подхватил коронавирус, рассказал 2 апреля олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.

Загорулько специализировался в прыжках в высоту.

Тренерскую карьеру он начал в 1967 году. Самые известные ученики Загорулько: Сильнов, Чичерова, а также олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы Тамара Быкова, Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Вячеслав Воронин, Александр Шустов и Данил Лысенко. Его воспитанники завоевали 24 медали на международных турнирах.

Загорулько награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Дружбы и Орденом Почета.