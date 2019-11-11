Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Иванов

Бывший тренер России по легкой атлетике Владимир Иванов ушел из жизни в возрасте 83 лет. За годы своей профессиональной деятельности он воспитал более 30 чемпионов и призеров различных спортивных чемпионатов.

«9 ноября 2019 года на 84-м году ушел из жизни Владимир Петрович Иванов, заслуженный тренер России, легендарный наставник по легкой атлетике. <…> Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петровича», — сказано в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Церемония прощания с тренером пройдет 12 ноября в омском Доме траурных обрядов.

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Владимир Иванов родился 19 октября 1936 года в омском Черлаке. Он получил спортивное образование и сразу начал свою карьеру в этой области.

Сначала он был преподавателем физкультуры, а затем стал старшим преподавателем кафедры легкой атлетики ОГИФК в Омске. Спустя 10 лет Иванов начал работать тренером.

Наставником сборной России по легкой атлетике стал в 1993 году. Его воспитанники выступали на Всемирной Универсиаде, а также чемпионатах мира и Европы.

Сам Иванов удостоился таких наград, как Орден дружбы, звание «Заслуженного тренера России» и многих других.