Умер заслуженный тренер России Олег Кученев

В общей сложности он принял участие в 14 Олимпийских играх. На соревнованиях в Солт-Лэйк-Сити он входил в тренерских штаб женской сборной по хоккею.

В своих интервью Олег Кученев рассказывал, что отдал хоккею почти 20 лет жизни. Туда он пришел из плавания, где работал массажистом с дедушкой нынешней звезды НХЛ Павлом Буре. По его словам, сначала он отказывался менять сферу работы, но тогда тренер Виктор Тихонов собрал новый тренерский пул.

«Мой первый хоккейный чемпионат был в 1978 году в Праге. Между прочим, победный для советской сборной», — рассказывал Кученев.

Это был незаметный и очень скромный человек. Так об Олеге Кученеве в беседе с «360» отозвался вице-президент хоккейного клуба «Спартак» Валерий Каменский.

«Он был массажистом, коньки точил, помогал ребятам с формой, со всем. Вот эта тяжелая работа, которая незаметна. Но она сильно помогает любому спортсмену, любому атлету достигать высоких результатов», — поделился он.

По словам Каменского, каждый раз, когда Кученев просто прикасался к спортсменам, то он наполнял их своей энергией. Кроме того, он был очень умный и эрудированный. Своими советами он помогал хоккеистам не только в спортивной жизни, но и учил их всему хорошему.

«Он поставил на ноги много великих звезд. Он работал с нами. Когда он прикасался к тебе, ты чувствовал тепло, энергию и то положительное настроение, которое он в тебя вселял. После этого ребята просто летали по льду и делали невероятные успехи. Он всегда радовался нашим победам, но всегда был в тени, тихо, спокойно. Искренний и скромный был. У него ярких историй не было, но каждый, кто с ним соприкасался, каждый получал от него эту энергию», — пояснил Валерий Каменский.

Сам Олег Кученев рассказал истории из своей карьеры в книге «Быть в команде». Это произведением принесло ему звание лауреата литературного конкурса «Скажи свое слово о хоккее».

В частности, он рассказывал о международных соревнованиях с участием советских хоккеистов. В начале 80-х во время товарищеского матча со сборной США в Нью-Йорке, за спортсменами следили сотрудники спецслужб. Но в итоге встреча закончилась со счетом 10:3.

«Харламов сказал: „Научитесь на коньках стоять — потом с нами играйте“. На банкете после матча американские хоккеисты робко подходили к нашим звездам и брали автографы», — писал в своей книге Кученев.