Умер врач футбольной сборной СССР Савелий Мышалов | 360°

Спорт 06 октября 2022, 21:08 Поделиться Telegram

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Viber Умер врач футбольной сборной СССР Савелий Мышалов

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Бывший врач футбольной сборной СССР Савелий Мышалов скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщило РБК.

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Савелий Мышалов работал врачом сборной СССР по футболу с 1970 по 1993, написал «Ридус». За эти годы Мышалов вместе со сборной прошел четыре чемпионата мира, два чемпионата Европы и две Олимпиады.

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