Умер врач футбольной сборной СССР Савелий Мышалов | 360°

Все новости

Власть

06 октября 2022, 21:57

МИД России вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине

Спорт

06 октября 2022, 21:56

Запреты ЛГБТ и алкоголя на ЧМ-2022 по футболу оказались фейком

Реклама

Власть

06 октября 2022, 21:52

Захарова назвала Зеленского монстром, который может уничтожить планету

Спорт

06 октября 2022, 21:48

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу: клуб будет пытаться вернуть Лионеля Месси

Общество

06 октября 2022, 21:41

Глава сети фитнес-клубов World Gym Ольга Киселева назвала главные проблемы фитнес-индустрии

Общество

06 октября 2022, 21:41

Nisos: проекту «Ролики на разных языках» удается обходить попытки Запада заблокировать RT

Эксклюзив

06 октября 2022, 21:41

Двухэтажный ангар с машинами вспыхнул на юге Москвы

Мир

06 октября 2022, 21:39

ЕС ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов россиян. Это противоречит идеологии цифровых средств

Криминал

06 октября 2022, 21:35

Девушка футболиста Гогричиани Кристина Куддус: «Он мне разбил нос»

Спорт

06 октября 2022, 21:08

Умер врач футбольной сборной СССР Савелий Мышалов

Читать 360tv в

Бывший врач футбольной сборной СССР Савелий Мышалов скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщило РБК.

Реклама

Савелий Мышалов работал врачом сборной СССР по футболу с 1970 по 1993, написал «Ридус». За эти годы Мышалов вместе со сборной прошел четыре чемпионата мира, два чемпионата Европы и две Олимпиады.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама