Умер участник хоккейной Суперсерии Канады и СССР 1972 года

Бывший голкипер сборной Канады по хоккею Тони Экспозито умер в возрасте 78 лет. Он участвовал в знаменитой Суперсерии противостояния Канады и СССР.

Знаменитый хоккеист в последнее время боролся с раком поджелудочной железы. Он умер, так и не победив болезнь. О смерти сообщила НХЛ в Twitter.

Большую часть карьеры вратарь играл за хоккейную команду «Чикаго Блэкхокс». Он провел 418 победных матчей за команду.

Вратарь трижды получал приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи». Одним из первых стал играть стилем бабочки, который очень популярен по сей день. Входит в десятку лидеров по количеству выигранных матчей среди вратарей в истории НХЛ. В 1972 году участвовать в Суперсерии между СССР и Канадой. Вместе со своим братом Филом, который играл на позиции форварда, стал лучшим игроком второго матча в серии.

В 1984 году был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.