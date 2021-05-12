Умер тренер олимпийских чемпионов Борис Гноевой

Заслуженный тренер СССР Борис Гноевой скончался на 84-м году жизни. Тело пожилого мужчины обнаружили в загородном доме 2 мая, сообщил сайт kp.ru.

На место приехали полицейские и врачи скорой помощи. Медики уже ничем не смогли помочь Гноевому и констатировали его смерть.

«Оперативные службы обнаружили тело 83-летнего Бориса Гноевого. Мужчина скончался в загородном доме в деревне Осоргино. При первичном осмотре, каких-либо признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было», — отметил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, Борис Александрович умер по естественным причинам.

Борис Гноевой — советский и российский тренер по легкой атлетике. Спортсмен имел Орден «Знак почета». Его воспитанницей была советская легкоатлетка Надежда Олизаринко. Она завоевала «золото» и стала чемпионкой Олимпийских игр 1980 года в Москве. Также Гноевой тренировал Марину Степанову. Легкоатлетка стала трехкратной рекордсменкой мира в беге на 400 метров с барьерами и чемпионкой Европы в 1986 году.