Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону

Хальвард Ханевольд скончался на 50-м году жизни.

«Это грустный день для норвежского биатлона. Ханевольд оставался частью биатлонного сообщества [и после окончания карьеры]», — сказал президент Норвежского биатлонного союза Арне Хортен.

Спортсмен был найден мертвым у себя дома в Аскере, сообщило норвежское издание Budstikka. Подробности смерти биатлониста не уточняются. У Ханевольда осталась супруга и двое детей.

Свою карьеру Хальвард Ханевольд начал в 15 лет. На счету спортсмена три олимпийские золотые медали. Он выиграл награды в индивидуальной гонке на 20 километров в 1998 году, а также в эстафетах 4×7,5 километра в 2002 и 2010 годах. Кроме того, Ханевольд является пятикратным чемпионом мира.