Умер трехкратный чемпион СССР по баскетболу Николай Дьяченко

Николай Дьяченко стал играть за ЦСКА в 1972 году. За свою четырехлетнюю карьеру в этом клубе он три становился чемпионом Советского Союза: в 1973, 1974 и 1976 годах. В 1975 году вместе с командой поднимался на пьедестал в качестве серебряного медалиста национального первенства. В 1973 году Дьяченко, выступая за сборную СССР, завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы.

Его рост составлял 2 метра и 12 сантиметров. Последние несколько лет приходилось проводить большую часть времени на специальном троне, сконструированном другом семьи. Там были специальные подлокотники и подставка, чтобы можно было откинуть голову. Из-за слабости в теле мужчина не мог вести привычный образ жизни.

Всему виной БАС — боковой амиотрофический склероз, который нередко причисляют к самым загадочным болезням нынешнего века. До сих пор неизвестны причины заболевания, а также способы лечения. С течением времени больной перестает ходить, а затем говорить, глотать и дышать. Из-за гибели двигательных нейронов сигналы из мозга больше не передаются мышцам. Этим же заболеванием страдал нобелевский лауреат Стивен Хокинг.