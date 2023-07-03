03 июля 2023, 15:15
Умер трехкратный чемпион мира по самбо Николай Баранов
Всероссийская федерация самбо сообщила о смерти трехкратного чемпиона мира Баранова
Советский самбист чемпион Советского Союза, Европы и мира, заслуженный мастер спорта и тренер Николай Баранов умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо.
В организации напомнили, что среди спортивных заслуг известного атлета три мировых титула.
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«Ушел из жизни советский самбист чемпион СССР, Европы и мира, обладатель Кубков СССР и мира, победитель Спартакиады народов СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Баранов Николай Владимирович», — указали в сообщении.
Свой путь к спортивным пьедесталам спортсмен начинал в качестве ученика заслуженного тренера СССР Николая Медведева. Баранов и сам воспитал большое количество успешных спортсменов, среди его учеников был первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Олег Тактаров.
Всероссийская федерация самбо выразила соболезнования родным и близким ушедшего из жизни тренера.
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