Умер теннисный комментатор Борис Боровский

Теннисный комментатор Борис Боровский умер в возрасте 82 лет. Он одним из первых стал сотрудничать с русскоязычной версией телеканалов Eurosport.

Борис Боровский умер в ночь на 18 июня, сообщил портал «Чемпионат.com». Причины смерти не сообщаются.

В прошлом Борис Боровский был теннисистом. В 1956 году выиграл первую Спартакиаду народов СССР. Через два года стал регулярно призываться в мужскую сборную СССР по теннису.

С конца 1950-х стал работать в спортивной журналистике. В 1998 году организовал первое круглосуточное спортивное радио, где проработал до 2000 года. С конца 1990-х годов стал регулярным комментатором спортивных соревнований по теннису на канале Eurosport. Он стал первым комментатором, который провел эфир на русском языке на европейском спортивном канале.

Борис Боровский был мастером спорта СССР и членом Союза журналистов России.