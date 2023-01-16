Спорт 16 января 2023, 09:43 Умер «телохранитель» Буре Джино Оджик Канадский хоккеист Джино Оджик умер на 53-м году жизни YouTube

Читать 360tv в

Знаменитый канадский хоккеист Джино Оджик умер в возрасте 52 лет. За время карьеры он играл на позициях форварда в нескольких клубах Национальной хоккейной лиги, проведя в общей сложности 605 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба «Ванкувер Кэнакс».

«[Оджик] был моим близким другом, я мог обратиться к нему за советом и поддержкой. Его будет очень не хватать», — отметил владелец клуба Франческо Акилини.

Реклама

Он напомнил, что хоккеист был любимцем болельщиков с момента прихода в «Кэнакс». Спортсмен вкладывал душу в каждую смену на льду и стал источником вдохновения для многих.

Реклама

Канадец играл за «Кэнакс» с 1990 по 1998 год. В этот период его одноклубником был российский хоккеист Павел Буре. Оджик выполнял функции тафгая и получил прозвище «телохранителя» Буре.

Оджик также играл за клубы «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфию Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». Известно, что в 2014 году у спортсмена случился сердечный приступ. Тогда врачи диагностировали у него амилоидоз. Это заболевание связано с нарушением белкового обмена.