Умер спортсмен Игорь Никулин

Умер Игорь Никулин, бронзовый призер Олимпийских игр в метании молота. Ему был 61 год, написала «Газета.ru».

О смерти спортсмена сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Советский и российский метатель готовился отправиться на тренировочные сборы в Адлер, когда его жизнь трагически оборвалась. Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Никулина», — написал на странице организации в соцсети.

Никулин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году, а также серебро и две бронзы на чемпионатах Европы.