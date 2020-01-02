Умер создатель современной NBA Дэвид Стерн

12 декабря 2019 года Стерн попал в больницу, где ему сделали экстренную операцию. С тех пор состояние спортивного функционера оставалось тяжелым.

Дэвид Стерн возглавлял NBA на протяжении 30 лет. В 2014 году на посту комиссара его сменил Адам Сильвер.

В заявлении Сильвера говорится, что Стерн стал во главе организации в 1984 году, «когда лига оказалась на перепутье». Ему удалось сделать из NBA «по-настоящему всемирный бренд».

Стерн активно работал над объединением NBA с конкурирующим чемпионатом — Американской баскетбольной ассоциацией (ABA). Благодаря ему в NBA из ABA перешли многие известные клубы, в том числе New York Nets (сейчас Brooklyn Nets).

При Стерне в клубах ввели тесты на допинг и наркотики. В 2005 году он обязал спортсменов носить в день игры деловую одежду и запретил появляться на публике с цепочками и медальонами.

Во время руководства Стерна в клубах ввели потолок зарплат — максимум, который могли получать игроки за сезон.