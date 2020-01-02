    02 января 2020, 02:01

    Умер создатель современной NBA Дэвид Стерн

    Кирилл Фролов

    В Нью-Йорке умер бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Дэвид Стерн. Ему было 77 лет. Смерть наступила из-за последствий кровоизлияния в мозг, сообщила пресс-служба NBA.
    Умер создатель современной NBA Дэвид Стерн

    12 декабря 2019 года Стерн попал в больницу, где ему сделали экстренную операцию. С тех пор состояние спортивного функционера оставалось тяжелым.

    Дэвид Стерн возглавлял NBA на протяжении 30 лет. В 2014 году на посту комиссара его сменил Адам Сильвер.

    В заявлении Сильвера говорится, что Стерн стал во главе организации в 1984 году, «когда лига оказалась на перепутье». Ему удалось сделать из NBA «по-настоящему всемирный бренд».

    Стерн активно работал над объединением NBA с конкурирующим чемпионатом — Американской баскетбольной ассоциацией (ABA). Благодаря ему в NBA из ABA перешли многие известные клубы, в том числе New York Nets (сейчас Brooklyn Nets).

    При Стерне в клубах ввели тесты на допинг и наркотики. В 2005 году он обязал спортсменов носить в день игры деловую одежду и запретил появляться на публике с цепочками и медальонами.

    Во время руководства Стерна в клубах ввели потолок зарплат — максимум, который могли получать игроки за сезон.