Спорт 10 марта 2024, 15:11 Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Дураков РИА «Новости»

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Девятикратный чемпион СССР и семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков умер в Екатеринбурге. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Его назвали легендой среди спортсменов и лучшим игроком XX века, уход из жизни которого стал огромной потерей для российского спорта.

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«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Александровича», — отметили в пресс-службе организации.

Ранее на 79-м году жизни скончался бывший главный тренер футбольного ЦСКА Артур Жорже. Португальский экс-наставник команды умер в Лиссабоне из-за болезни.