Спорт 06 июня 2023, 17:12 Умер самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин

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Участник баскетбольной команды «Грязные парни» Николай Рогожкин ушел из жизни в 29 лет. Об этом НСН сообщили в пресс-службе клуба.

Рост спортсмена достигал 222 сантиметров, он был признан самым высоким баскетболистом России.

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Причина смерти Николая Рогожкина — менингит. Баскетболист почувствовал себя плохо во время матча, его госпитализировали, но спасти так и не смогли. Спортсмен скончался в больнице 5 июня.

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