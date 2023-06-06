06 июня 2023, 17:12
Умер самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин
Участник баскетбольной команды «Грязные парни» Николай Рогожкин ушел из жизни в 29 лет. Об этом НСН сообщили в пресс-службе клуба.
Рост спортсмена достигал 222 сантиметров, он был признан самым высоким баскетболистом России.
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Причина смерти Николая Рогожкина — менингит. Баскетболист почувствовал себя плохо во время матча, его госпитализировали, но спасти так и не смогли. Спортсмен скончался в больнице 5 июня.
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