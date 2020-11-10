Умер российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

Тренер по фигурному катанию Игорь Москвин ушел из жизни в возрасте 91 года. Он до последнего работал со спортсменами, помогал и консультировал своих коллег по тренерскому делу.

Москвин скончался после тяжелой болезни, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Уход тренера в ФФККР назвали невосполнимой утратой и принесли соболезнования его супруге Тамаре Москвиной, родным, близким и коллегам.

«Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию», — подчеркнули в федерации.

Москвина назвали продолжателем традиций отечественной школы фигурного катания. Он подготовил к выходу на лед многих выдающихся спортсменов, в том числе и олимпийских чемпионов.

Тренерскую работу Москвин начал после окончания собственной спортивной карьеры, во время которой выступал в паре с Майей Беленькой. Он трижды завоевывал титул чемпиона СССР в парном катании и стал первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами принял участие в чемпионате Европы 1956 года.