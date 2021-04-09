Умер российский тяжелоатлет, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса

Олимпиец-тяжелоатлет Виктор Куренцов скончался в возрасте 80 лет. Об этом в своем личном аккаунте в Instagram рассказал глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

Иванов выразил свои соболезнования друзьям и близким спортсмена. Куренцов был олимпийским чемпионом игр 1968 года, а также взял серебро в 1964. Имел множество наград в международных и континентальных первенствах. За время своей профессиональной карьеры он получил 150 золотых медалей и установил 26 мировых рекордов, напомнило «Утро.ру».

Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек, поднявший больше всех тяжестей. Он толкнул 187,5 килограмм двумя руками. Данный рекорд был абсолютным на протяжнии 10 лет.