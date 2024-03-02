Спорт 02 марта 2024, 23:09 Умер российский дзюдоист Занкишиев Призер чемпионата мира по дзюдо Казбек Занкишиев умер в 31 год Freepik

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Российский дзюдоист Казбек Занкишиев скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.

«Он был талантливым спортсменом и достойным человеком, занимался дзюдо с 12 лет. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо», — отметили в некрологе

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Причины смерти Занкишиев не сообщались. В федерации отметили, что у российского тяжеловеса за плечами было много наград с турниров самого высокого ранга.

В 2018 году Казбек Занкишиев завоевал бронзовую медаль в чемпионате мира в Баку в командном первенстве. До этого он стал бронзовым призером на чемпионате Европы в 2017 в Варшаве в весовой категории до 100 килограммов.

Также в его копилке наград есть золотая медаль, завоеванная на первенстве России 2015 года. Дзюдоист представлял клуб «Динамо» из Тюмени в тяжелой весовой категории.