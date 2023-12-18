Спорт 18 декабря 2023, 15:32 Умер президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов Президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Родинов умер в 76 лет

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Мастер спорта СССР, президент и бессменный руководитель саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Организаторы чемпионата выразили соболезнования родным и близким Родионова и отметили, что все матчи с 18 по 21 декабря начнутся с минуты молчания в знак памяти о легендарном тренере.

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Президент баскетбольного казанского клуба УНИКС Евгений Богачев в комментарии «Матч ТВ» заявил, что Родинов умер во время операции на сердце.

«Произошло ухудшение состояния, скончался в больнице», — заявил он.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного тренера выразил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В своем Telegram-канале он напомнил, что Владимир Родионов воспитал несколько поколений известных баскетболистов.

«Возглавляя „Автодор“ на протяжении нескольких десятилетий, Владимир Евстафьевич стал легендой не только саратовского, но и всего отечественного баскетбола», — подчеркнул глава региона.

Смерть Родионова он назвал огромной утратой для Саратовской области и всего российского спорта.

Уроженец Казани Владимир Родионов до 1982 года выступал за команду «Автодорожник», а после возглавил саратовский клуб. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Баскетбольной Суперлиги, четыре раза завоевывала серебро и два раза бронзу чемпионата России. С 2014 года «Автодор» стал участником чемпионата Единой Лиги ВТБ.