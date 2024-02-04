Спорт 04 февраля 2024, 15:45 Умер последний участник финала чемпионата мира по футболу 1958 года Умер последний участник финала чемпионата мира по футболу 1958 года Курт Хамрин Global Look Press

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Бывший нападающий сборной Швеции Курт Хамрин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Шведского футбольного союза.

«Нас покинула одна из величайших икон шведского футбола. Все наши мысли и чувства — с друзьями Курта и его семьей. Спасибо за теплые воспоминания, которые ты создал для огромного количества людей», — заявили в союзе.

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На протяжении профессиональной карьеры Хамрин защищал цвета шведских «Стокгольма» и АИК, итальянских «Наполи», «Милана», «Фиорентины», «Подавы» и «Ювентуса». Он выигрывал чемпионат Италии, дважды — Кубок кубков и Кубок европейских чемпионов.

Хамрин был последним живым участником финального матча чемпионата мира по футболу в 1958 году, когда шведы на домашнем турнире добрались до финала, но уступили Бразилии со счетом 2:5. В том же финале играл трехкратный чемпион мира Пеле, которого в итоге признали лучшим молодым игроком турнира.