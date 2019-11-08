Умер победитель первого ЧЕ по футболу Анатолий Крутиков

Умер бывший защитник московского «Спартака» и чемпион Европы в составе сборной СССР Анатолий Крутиков. Спортсмену было 86 лет.

«На 87-м году жизни скончался прославленный защитник „Спартака“ и сборной СССР 60-х годов Анатолий Федорович Крутиков. <…> ФК „Спартак-Москва“ выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Федоровича», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Свои соболезнования родным и близким Крутикова также выразили в Российском футбольном союзе. Их опубликовала пресс-служба организации.

Крутиков выступал за «Спартак» с 1959 по 1968 год, играя на левом фланге в защите. За красно-белых он провел 295 матчей и забил 11 мячей. В составе команды Крутиков становился чемпионом СССР и дважды обладателем Кубка страны. В 1976 году работал главным тренером «Спартака».

Спортсмен выступал за сборную. Он сыграл весь матч в финале европейского первенства 1960 года против Югославии и стал одним из победителей первого чемпионата Европы. Крутиков является заслуженным мастером спорта.