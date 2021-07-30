Умер первый директор пензенской Школы высшего спортивного мастерства Михаил Новиков

В Пензе скончался первый директор Школы высшего спортивного мастерства Пензенской области Михаил Новиков. Ему было 74 года, сообщила «Пенза-пресс».

Новиков работал директором спортшколы с 1983 по 1989 год. Он стоял у истоков развития спорта в регионе.

«Коллектив центра выражает соболезнования родным и близким Михаила Ивановича. Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах», — написали на сайте спортивного учреждения.