Умер первый бронзовый призер Олимпиады по биатлону Александр Привалов

Первый в истории биатлонист, получивший бронзу в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпиаде, Александр Привалов скончался на 88-м году жизни, написал сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов РФ.

«Скончался пионер отечественного и мирового биатлона, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, первый отечественный олимпийский призер», — говорится в публикации.

Отмечается, что спортсмен в начале мая лег в больницу на плановое обследование. Его выписали 17 мая, но вечером того же дня он перестал выходить на связь. У родственников получилось вскрыть дверь квартиры только вечером 19 мая.

«Подтвердились самые страшные опасения. Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться на 88-м году жизни», — написала пресс-служба СБР.

Привалов стал бронзовым призером Олимпиады 1960 года в американском Скво-Вэлли. Также он завевал серебро на Олимпийских играх 1964 года. Уточняется, что на соревнованиях в США биатлон впервые был включен в программу зимних Игр. С 1966 по 1991 год Привалов был старшим и главным тренером мужской сборной Советского Союза. В 1994 году он являлся старшим тренером женской сборной РФ.