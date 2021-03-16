Умер отец владельца «Спартака»

Умер отец владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, народный врач СССР Арнольд Федун. Информация появилась на официальном сайте «красно-белых».

Арнольду Федуну было 92 года. Причина смерти не называется.

«Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», — говорится в сообщении.

«Спартак» обратится в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой почтить память Арнольда Федуна минутой молчания на матче против «Урала», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФК.

После матча чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» 7 марта Леонид Федун рассказал, что отец «давно болеет».

Арнольд Федун — заслуженный врач РСФСР, народный врач СССР, бывший главный хирург ракетных войск стратегического назначения СССР. Он был автором и соавтором более 250 научных трудов. В 1960-х Федун работал хирургом на космодроме Байконур. Большую часть своей жизни он поддерживал «Спартак» и часто приходил на матчи любимой команды.

«Спартак» и «Урал» встретятся на поле 18 марта в 19:00.