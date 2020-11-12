Умер основоположник российской спортивной медицины Бирюков

Отмечается, что Бирюков был профессором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Он работал на кафедре физической реабилитации, массажа и оздоровительной физкультуры. В пресс-службе ведомства добавили, что он продолжал консультировать и преподавать до последних дней жизни.