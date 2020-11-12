Умер основоположник российской спортивной медицины Бирюков
В возрасте 90 лет умер основоположник российской школы спортивного и лечебного массажа Анатолий Бирюков. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу Минспорта.
Отмечается, что Бирюков был профессором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Он работал на кафедре физической реабилитации, массажа и оздоровительной физкультуры. В пресс-службе ведомства добавили, что он продолжал консультировать и преподавать до последних дней жизни.