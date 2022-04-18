Умер основатель пермской «Ночной футбольной лиги» Валерий Максимовских

Основатель любительской «Ночной футбольной лиги» Валерий Максимовских скончался в Перми. О смерти Максимовских сообщил его сын Артем, написало Ura.ru.

«Ушел из жизни основатель, организатор „Ночной футбольной“ лиги Валерий Максимовских. Мало кто знает, но в течение двух лет папа вместе с семьей боролся с раком на последней стадии», — написал Артем Максимовских на странице лиги «Вконтакте».

«Ночную футбольную лигу» Максимовских организовал в 2016 году. В нее входят более 100 любительских команд.