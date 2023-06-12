Спорт 12 июня 2023, 22:28 Умер олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев Олимпийский чемпион 1980 года по волейболу Вячеслав Зайцев умер на 71-м году жизни YouTube

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Скончался известный волейболист Вячеслав Зайцев. Ему было 70 лет. Об этом в своих соцсетях сообщил сын спортсмена — волейболист Иван Зайцев.

«До свидания, папа. Хорошего тебе пути, отдохни, если сможешь», — написал он.

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Вячеслав Зайцев в 1980 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР. В его арсенале также серебряные медали Олимпийских игр 1976 и 1988 годов. Кроме этого, волейболист дважды становился чемпионом мира. Это лишь малая часть его наград.

С 1987 года работал тренером в Италии и России. В октябре 2013 года Вячеслава Зайцева приняли в волейбольный Зал славы как одного из лучших волейболистов XX века.

Его сын, Иван Зайцев, родился в Италии и сегодня выступает на национальную сборную по волейболу.