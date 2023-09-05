Спорт 05 сентября 2023, 20:27 Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Азарян умер в Ереване РИА «Новости»

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В Ереване в возрасте 94 лет скончался трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной Советского Союза Альберт Азарян. Об этом сообщил президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян на своей странице в Facebook*.

«Скончался величайший армянский спортсмен всех времен <…> Было честью и счастьем стать твоим современником, покойся с миром, мастер», — процитировали Ванояна «Известия».

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Причина смерти олимпийского чемпиона неизвестна.

В честь спортсмена с середины 1950-х годов стали называть упражнение на кольцах — крест Азаряна. Гимнаст взял два золота Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. Третью заполучил на следующей Олимпиаде, которая состоялась в 1960-м в Риме. Как сообщил RT, Азарян четыре раза становился чемпионом мира. Еще 11 раз завоевывал титул чемпиона Советского Союза.

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