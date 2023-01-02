Спорт 02 января 2023, 21:16 Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Баутин Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Баутин ушел из жизни в 55 лет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Сергей Баутин ушел из жизни в возрасте 55 лет. О смерти олимпийского чемпиона 1992 года сообщила пресс-служба московского «Динамо».

«На 56-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни экс-защитник московского „Динамо“ Сергей Баутин», — отметили в спортивном клубе.

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В «Динамо» выразили соболезнования родным и близким Баутина, назвав его кончину невосполнимой потерей для динамовской семьи.

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Сергей Баутин родился 11 марта 1967 года в Гомельской области Белоруссии. Хоккеем начал заниматься в Мурманске.

Игровую карьеру спортсмен начал в саратовском «Кристалле». Также Баутин провел два сезона и стал двукратным чемпионом страны в столичном «Динамо». А в 1992 году — победителем Олимпийских игр.

Баутину присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР, а позже ввели в Зал славы отечественного хоккея. Спортсмен выступал не только за советские и российские команды. Он также играл в Швеции, Германии и Японии.