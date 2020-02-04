Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов

Советский хоккеист Александр Скворцов умер в 65 лет. Он был олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира. Спортсмена запомнили как смелого игрока с настоящим мужским характером.

«В возрасте 65 лет ушел из жизни легендарный нападающий, один из величайших хоккеистов в истории „Торпедо“ и всего советского хоккея <…> Александр Викентьевич Скворцов», — сообщили на сайте нижегородского хоккейного клуба.

В «Торпедо» выразили соболезнования родным и близким спортсмена и отметили, что клуб «скорбит вместе со всем хоккейным миром об этой невосполнимой потере».

Александр Скворцов родился 28 августа 1954 года в Нижнем Новгороде. В 1974-м он впервые начал играть за «Торпедо» и стал одним из лидеров команды. Хоккеист получил звание заслуженного мастера спорта СССР, выиграл золото и серебро на Олимпийских играх. Скворцов три раза выигрывал чемпионат мира и четыре — чемпионат Европы.

Как отметил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, в советские времена горьковская школа отличалась характером спортсменов.

«Они пользовались особым уважением в сборной СССР. А Саша особенно отличался, он был невысокого роста, плотно сбитый и лез практически во все мыслимые и немыслимые перипетии. Он был очень смелым парнем, никого и ничего не боялся. И его по-особому уважали в сборной Советского Союза», — сказал Фетисов РИА «Новости».

Он добавил, что легко себе представить, каким именно должен быть хоккеист, выходящий на лед с любым соперником. «Мужской характер и хоккейная душа — все это и отличало Сашу. Я соболезную родным и близким Александра», — заключил спортсмен.