Спорт 27 мая 2023, 08:40 Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев Федерация гандбола России сообщила о смерти олимпийского чемпиона Игоря Васильева

Читать 360tv в

Заслуженный мастер спорта СССР, бывший полусредний сборной России по гандболу Игорь Васильев умер на 58-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

«Печальная новость пришла в пятницу из Волгограда: умер бывший игрок Игорь Васильев. Мы выражаем соболезнование всем близким и родных Игоря Владимировича, Федерация гандбола скорбит», — говорится в сообщении.

Реклама

Профессиональную карьеру Васильев начал в клубе «Каустик», выиграв с ним золотые медали чемпионата России в 1996 году. Кроме того, он выступал в клубах Швейцарии, Германии и Испании.

Вместе с национальной командой Васильев выиграл золотые медали Олимпийских игр — 1992 в Барселоне, а также завоевал награду высшей пробы на чемпионате мира — 1993 и взял серебро чемпионата России — 1994.

После завершения профессиональной карьеры Васильев тренировал в Германии, после чего вернулся на пост вице-президента «Каустика», где трудился до последних дней.